Prove d' estate | nel weekend sole e temperature in rialzo

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Un anticiclone sul Mediterraneo centrale proteggerà la nostra Penisola anche nel corso del primodel mese. Non mancheranno comunque note di instabilità sia sabato che soprattutto domenica con piogge e temporali sparsi in particolare su Alpi e Appennino.in aumento al di sopra delle medie ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +25 C sulle pianure. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova ondata di maltempo per la seconda settimana di maggio. Principali modelli che mostrano per la prossima settimana l'arrivo di una perturbazione atlantica sul Mediterrano centrale con piogge e temporali sparsi su diverse regioni, ad iniziare dal Centro-Nord. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenzaggiati. Al pomeriggio acquazzoni e ...