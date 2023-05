Proteggi la tua Privacy | nascondi la tua casa su Google Maps e Apple Maps

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il procedimento su come oscurare la propriao se stessi sunon è affatto complesso, ma è necessario seguire alcuni passaggi affinché si possa risolvere il “problema” in poco tempo, sebbene entrambi i referenti,, non forniscono un tempo indicativo per la rimozione. Perla prima cosa da fare è cercare la tuasu. Da qui basta trascinare icona con omino che trovate in basso a destra sulla mappa nel punto esatto (si attiva street view). Ti ricordiamo che se non è disponibile per la tua zona, la procedura non è fattibile e l’omino non riesce ad essere trascinato. Successivamente, dovrai andare a posizionarti sull’oggetto che vuoi oscurare su ...