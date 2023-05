Prosegue la preparazione dei nerazzurri alla vigilia del match valido per la 34esima giornata di Campionato

(Di venerdì 5 maggio 2023)diper la squadra in vista di Roma-Inter,di. Ihanno proseguito lasui campi del Centro Sportivo Suning, in vista della sfida in programma sabato 6 maggio alle 18:00. L’ALLENAMENTO DELLA SQUADRA Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Noi consiglieri -Nigrì - ci siamo fatti carico di andare ad ispezionare tutti gli edifici ... che con sacrificio riesce ad assicurare un'ottimaai nostri ragazzi'. 'Meno ...Laad un match comunque sentitooggi con una doppia seduta, composta da lavoro fisico in sala pesi al mattino e allenamento tecnico nel pomeriggio per mettere a punto le ultime ..."Oggi è stato sottolineato -Bonanni - che una malattia endemica come la malaria fa ... E proprio in vista di questa svolta, l'Oms ha aggiornato il Piano strategico globale diper ...

Prosegue la preparazione US Lecce

L'Atalanta, tramite una nota ufficiale, ha diramato il report della seduta svolta quest'oggi dai nerazzurri: "Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la marcia di avvicinamento ...La S.S. Juve Stabia prosegue la preparazione in vista del primo turno playoff che si giocherà con l’Audace Cerignola.