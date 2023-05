Proscenic integra Siri e IFTTT per un controllo completo della smart home

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 5 maggio 2023) Finalmente, infatti sarà possibile gestire friggitrici ad aria, serrature intelligenti e molto altro ancora Nel prossimo futuro,prevede dire conanche altri dispositivi, come friggitrici ad aria, serrature intelligenti, purificatori d’aria e umidificatori.diventa così uno dei pochi brand di elettrodomestici per lache supportano l’assistente vocale di Apple e, confermandosi una soluzione versatile e di semplice utilizzo per chi vuole “automatizzare” la propria casa. Pienovocale, grazie a...