Pronto soccorso Cardarelli | danneggia porte di ingresso

(Di venerdì 5 maggio 2023)led’deldele aggredisce gli agenti dopo aver appreso della morte di un familiareled’deldel. Questa notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso ildell’Ospedaledove era uno dei giovani attinti dai colpi di arma da fuoco. La segnalazione parlava di diverse persone che, dopo aver ricevuto la notizia del decesso di un loro familiare per le ferite da colpi di arma da fuoco, tentavano di entrare nella struttura inveendo ...

Paura a Torvaianica, scuola bus pieno di studenti va a fuoco, messi in salvo dalintervento dell'autista del mezzo. E' successo questa mattina, intorno alle 7.15 in via ...operazioni di...Tuttavia i feriti sono tanti, almeno secondo i numeri comunicati daidella città. Fra loro anche due carabinieri. A riportare la notizia è Fanpage Napoli che descrive l'episodio ...E quanto accaduto aldel Cardarelli rafforza ancor più la necessità di inasprire le pene verso chi compie atti criminosi e vandalici a danno delle strutture sanitarie, minando la ...

Ragazzo con ferite d'arma da fuoco in pronto soccorso FoggiaToday

Napoli, 5 mag. (askanews) – Una donna di 49 anni è stata arrestata a Napoli per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. La 49enne, già nota alle forze dell ...Sono oltre 200 gli accessi a Pronto Soccorso, tende di protezione civile e 118 nella notte scudetto a Napoli. Il report degli interventi per l’emergenza sanitaria.