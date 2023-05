Pronte le porte della Cittadella | a inizio giugno l’inaugurazione di tutta la piazza

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo. Verrà inaugurata all’del mese diCitta. Città Alta si rinnova, dunque, e lo fa grazie ai lavori volti praticamente al termine e grazie anche al contributo dell’amministrazione comunale che ha scelto di liberare la bellissima areadalle auto, consentendone così solo il passaggio pedonale. Oltre al ciotolato rifatto, è stato rifatto il look anche alle, sia a quella in direzione Colle Aperto che quella versoMascheroni. Il cantiere ha preso il via diversi mesi fa e ha previsto la sistemazione dei marciapiedi, la posa delle fasce di pietra e il rifacimento del ciottolato. I lavori non hanno generato nessun impatto negativo sui visitatori né sui turisti che, di fatto, sono ...