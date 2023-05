Pronostici Serie A | i possibili risultati a sorpresa della 34ª giornata

(Di venerdì 5 maggio 2023) Si disputerà tra il 6 e l'8 maggio la 34esimadel campionato diA, che vedrà in calendario ben tre scontri diretti per l'Europa: Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Infuocate sfide anche in chiave salvezza con Cremonese-Spezia e Lecce-Verona, mentre il Napoli di Luciano...

del weekend: si gioca inA, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League mentre la Liga si ferma per dare spazio alla finale di Coppa del Re. Tutti i principali campionati d'Europa si avviano ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 34° giornata del Campionato diA. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle eMILANO - Con il Napoli Campione d'Italia con cinque turni di anticipo il campionato di calcio diA ...Il Napoli sfavorito dairaggiunge di nuovo la gloriosa vetta'. Oltreoceano l'emittente statunitense Cnn dedica una foto a Osimhen scrivendo: 'Il Napoli vince il titolo inA 33 anni ...

I pronostici di giovedì 4 maggio: Serie A, Premier League, Liga Il Veggente

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - La vittoria del Napoli fa il giro del mondo e campeggia sulle prime pagine dei quotidiani internazionali. In Spagna il quotidiano sportivo Marca e Mundo Deportivo titolano: ...Il fantacalcio in tempo reale sulla 34° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...