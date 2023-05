Probabili formazioni Serie A 6-8 maggio | titolari | infortunati | diffidati e possibili novità

(Di venerdì 5 maggio 2023) Due scontri diretti per la salvezza e tre per la zona Champions. La 34esima giornata diA, in programma da sabato 6 a lunedì 8, potrebbe essere decisiva o riaprire tutti i giochi per gli obiettivi più importanti rimasti in ballo. Inoltre, dopo lo scudetto vinto dal Napoli, nel week end potrebbe arrivare un altro verdetto: la retrocessione della Sampdoria. Il destino dei blucerchiati è appeso a un filo. In caso di sconfitta a Udine (lunedì 8ore 18.30) e concomitante vittoria di una tra Spezia e Verona, laB sarebbe matematica. I punti da recuperare alla quartultima della classe, infatti, diventerebbero 13 con quattro partite da giocare. Bianconeri e gialloblù saranno però impegnati in due scontri diretti all’ultimo sangue, per di più in trasferta: i primi se la vedranno con la Cremonese ...

Domenica 7 maggio andrà in scena Napoli-Fiorentina, per la 34^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-FiorentinaContentsNap ...La 34a giornata della Serie A 2022-2023 si annuncia come un vero e proprio spartiacque per quanto riguarda la zona Champions League. Dopo il doppio scontro Milano-Roma che vivremo sabato, per quanto r ...