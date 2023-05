Principessa Charlotte | altro che Kate Middleton | la piccola non ha occhi che per Lei

(Di venerdì 5 maggio 2023)pubblica le foto scattate all’ottavo compleanno di. Lamostra il suo affetto per la sua cagnolina.del Galles ha compiuto 8 anni il 2 maggio scorso. Per l’occasione,e William d’Inghilterra hanno pubblicato una nuova foto della bimba per ringraziare chi ha pensato a questa giornata. La dolce immagine, condivisa sui social, mostra unasorridente e radiosa, pronta ad affrontare il futuro con entusiasmo. Le foto del compleanno didel Galles (@royal) – grantennistoscana.itIl fotografo che ha scattato questa foto è lo stesso che ha realizzato l’ultimo ritratto ufficiale del piccolo Louis, pubblicato il 23 aprile ...

Ladel pop ha sposato l'attore e personal trainer, con cui è fidanzata ufficialmente ... Il make - up, opera die Sofia Tilbury, celebrity make - up artist di fama globale, ha ...William e Kate, principe edel Galles britannici hanno salutato e scherzato con la folla già accampata nel Mall di ... Kate ha detto ai fan reali che i figli della coppia, George,e ...Quando indosserà la sua prima tiara laGallery 5 Immagini di Giorgia Olivieri Guarda la gallery Altri pezzi modernizzati di Garrard che faranno la loro comparsa nel giorno dell'...

La principessa Charlotte compie 8 anni: «È uguale a papà William». Il regalo speciale della Regina Elisabetta leggo.it

Re Carlo, suvvia, non si meravigli: alla cerimonia della sua incoronazione non tutti gli occhi saranno su di lei. Tra il ritorno di Harry, il ruolo di Andrea, l'elegantissima Kate Middleton e ...I nipoti di Re Carlo avranno un ruolo inedito nella cerimonia di incoronazione, prevista per sabato 6 maggio alle ore 11. Ma non tutti. Come rivelato dal Times, i tre figli del principe e della princi ...