... dopo ladei russi dalla regione di Kharkiv , i miliziani della Wagner avevano occupato una linea sul fronte lunga oltre 130 chilometri. Poi, ha affermato ancora, l'8 ottobre ...... non volete dare la vittoria ai russi prendendo Bakhmut, sono vostri problemi", dice... sia di fronte a una". E poi aggiunge: "per questo stiamo aspettando un ordine di guerra per ...... con la notizia di una lentaucraina dalle loro posizioni. In effetti, entrambe le parti ... Oggi, Yevgenyha pubblicato il suddetto video, denunciando l' inefficienza delle élite ...

Prigozhin: ritirata da Bakhmut, a Mosca “vincitori in mutande” Agenzia askanews

Colpo di scena clamoroso nella guerra in Ucraina. Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, sostenuto dal ...Il capo del gruppo Wagner, Evgheny Prigozhin, ha lanciato una dura invettiva contro i vertici della difesa russa per la carneficina di Bakhmut. Il Cremlino: "No comment" ...