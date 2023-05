Prigozhin | ' Il 10 maggio il gruppo Wagner si ritira da Bakhmut | Mosca non ci dà munizioni'

...22 Cremlino, no comment sul ritiro della Wagner da Bakhmut 10:13, Wagner si ritirerà da Bakhmut il 1009:38 Borrell: "Non è il momento della diplomazia, ma di aiuti militari" 08:21 ...In un video circolato sui social, Evghenyaccusa Mosca e minaccia il ritiro per il 10."Ritiro le unità Wagner da Bakhmut perché, per mancanza di munizioni, sono destinate a perire ...... forse a seguito di un attacco con droni Il capo del gruppo Wagner, Yvgeny, venerdì ha comunicato che le sue truppe lasceranno Bakhmut entro il prossimo 10. Poco prima il leader dei ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 5 maggio | Prigozhin: «La Wagner si ritirerà da Bakhmut il 10 maggio» Corriere della Sera

Prigozhin ha diffuso la dichiarazione poche ore dopo avere postato sui suoi canali Telegram un video in cui mostra decine di cadaveri di combattenti della Wagner stesi a terra ...