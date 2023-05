Prigozhin contro Mosca | ' Condannati a morte insensata | !0 maggio ci ritiriamo da Bakmuth'

Colpo di scena clamoroso nella guerra in Ucraina. Yevgeny, capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, sostenuto dal Cremlino e operativo in ...di soldati russi morti e si scaglia...Parla così Yevgeny, il temerario capo dei mercenari della Wagner. Si rivolge al ministro della Difesa e a capo di Stato maggiore di Mosca, e lo fa poco dopo aver postato su Telegram un ...Parla così Yevgeny, il temerario capo dei mercenari della Wagner. Si rivolge al ministro della Difesa e a capo di Stato maggiore di Mosca, e lo fa poco dopo aver postato su Telegram un ...

Wagner, video-choc di Prigozhin contro i vertici militari russi: 'Il 10 maggio via da Bakhmut' Repubblica TV

È chiamato "il cuoco di Putin", anche se in cucina non ci va più da tempo. Evgenij Prigozhin è riconosciuto dall'Occidente come capo del gruppo di ...Il fondatore del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha accusato Mosca di aver causato la morte dei paramilitari presenti a Bakhmut ...