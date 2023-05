Prezzi carburante | prosegue il calo per benzina e gasolio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Verde in modalità self a 1,847 euro/litro (1,853 nella precedente rilevazione), diesel self a 1,698 euro/litro (contro 1,705) Scendono ancora ipraticati sulla rete carburanti assorbendo la raffica di ribassi di questi giorni. E nuovi tagli sue diesel si aggiungono oggi: a intervenire sono in particolare IP, Tamoil e Q8 che riducono di 2 centesimi iraccomandati di entrambi i carburanti. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri hanno chiuso in lieve risalita dopo i crolli delle precedenti sedute. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 4 maggio, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,847 euro/litro (1,853 nella ...

È ampiamente utilizzato comeper veicoli sia per auto che per camion a causa del suo ... Tuttavia, idelle azioni di queste aziende rimangono inferiori rispetto a prima del crollo ...Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,987 euro/litro (1,993 il dato precedente) con gli impianti colorati contra 1,917 e 2,050 euro/litro (no logo 1,903). La media del ...... e le aziende europee dovranno affrontare costi maggiorati, alzando presumibilmente idei ... Con ogni probabilità, nel caso dei trasporti stradali, saranno i distributori dia dover ...

Carburante, prezzi benzina e gasolio continuano a scendere oggi in Italia Adnkronos

Il gruppo Iag ha rivisto al rialzo le stime di utile per l'intero anno grazie alla forte domanda di traffico leisure e punta a trasportare quasi lo stesso numero di passeggeri pre-pandemia.Verde in modalità self a 1,847 euro/litro (1,853 nella precedente rilevazione), diesel self a 1,698 euro/litro (contro 1,705) ...