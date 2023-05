Prezzi biglietti per Venditti e De Gregori all’Arena di Verona nel 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al via la prevendita deipere Dedinel. Dopo il tutto esaurito registrato lo scorso anno, Francesco Deed Antonelloannunciano una nuova data all’anfiteatro scaligero in programma dopo l’estate. Il giorno del concerto è già stato fissato: è quello del 21 settembre. Nell’attesa, i fan potranno partecipare ai concerti in programma nella suggestiva location delle Terme di Caracalla a Roma. Si parte il 5 giugno con il nuovo tour estivo. Dopo il successo allo Stadio Olimpico di Roma (il 18 giugno dello scorso anno) e dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022,e Desono approdati in tour nei principali teatri italiani. La ...

Se non hai ancora preso inon preoccuparti, sei in tempo! Sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo unico di 35,00 + diritti di prevendita. A proposito di questo atteso ritorno ...... Teatro di Varese, Piazza della Repubblicae informazioni: www.panedisantantonio.com, ...ABBA DREAM - Tribute show ore 21.00 Teatro di Varese Piazza della Repubblica Info e: www.Il fine settimana in Florida, oltretutto, coincide con la prima delle tre gare in calendario previste negli Stati Uniti, due delle quali hanno un punto in comune: ifolli per io per ...

Biglietti dei musei, in un anno prezzi aumentati del 10% in sette città Il Sole 24 ORE

(FERPRESS) – Roma, 5 APR – ITA Airways lancia il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando ...Vittorio Sgarbi (Sottosegretario alla Cultura): "Aumentando il prezzo dei biglietti dei musei si respingono le persone e le si manda per strada. Bisogna moltiplicare il turismo dei luoghi remoti e far ...