Previsioni meteo Roma e nel Lazio sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 | che tempo farà nel weekend

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il fine settimana ormai alle porte si annuncia all’insegna del sole e del caldo estivo anche a. Già a partire da oggi, ha fatto capolino nella Capitale un sole intenso e caldo che sta concedendo, finalmente, una pausa aini dopo giorni di intensa pioggia e incertezzarologica. Domani il caldo siancora più intenso, seppure sarà possibile qualche sporadica velatura del cielo. Temperature in notevole aumento nel prossimo fine settimana Le temperature sono in netto aumento, questi due giorni, e possono raggiungere anche picchi di 25 gradi nella giornata di. Ma ancheilsarà prevalentemente stabile acon sole e caldo, anche se sono previsti dei brevi annuvolamenti soprattutto nelle ore centrali della ...

Sabato sarà la giornata più calda che farà registrare anche i 30 gradi in alcune città italiane, ma soprattutto in una delle isole maggiori: la Sardegna. Una pausa al maltempo che, purtroppo, verrà ...Dopo la forte ondata di maltempo che ha provocati danni e morti in Emilia Romagna, ledel primo weekend di maggio in Italia preannunciano un assaggio d'estate, ma anche nuovi temporali in alcune aree del nostro Paese. La situazionein Italia . Ildel ...Torino. Condizioniin Italia e a Torino Salve cari lettori del Piemonte del CentroItaliano! Una perturbazione atlantica nella prima parte della settimana ha dato adito ...

Previsioni meteo: nel weekend esplode l'estate ma la prossima settimana cambia tutto la Repubblica

Temperature fino a 25 gradi Finalmente un weekend di sole. Nel corso dei prossimi giorni assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo per l'allontanarsi della perturbazione e il ritorno dell ...La lunga fase fresca e marcatamente instabile che ha accompagnato l’avvento del mese di maggio sta per giungere alla conclusione sulle nostre regioni meridionali: tra il 5 e il 7 maggio il temporaneo ...