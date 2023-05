Previsioni meteo | nel weekend esplode l' estate ma la prossima settimana cambia tutto

- La situazione del tempo in ...Sole e caldo sull'Italia In arrivo sull'Italia un'alta pressione di matrice africana che regalerà un weekend di caldo e sole. Ma qualcosa cambierà già da domenica sera.Un vortice che, vagando tra l'Alto Adriatico e i Balcani, potrebbe condizionare con maltempo diffuso la situazionedella prossima settimana, riportando temperature massime di 20°C, decisamente ...

Previsioni meteo, arriva l'anticiclone africano: sole e caldo in tutta Italia la Repubblica

Meteo - Tempo stabile con cieli soleggiati e clima di di primavera fino al weekend, poi tornano piogge e temporali per la prossima settimana ...Cielo leggermente velato per tuto il giorno con la minima a 14 gradi e la massima a 26. Il sole sorge alle 5,59 e tramonta alle 20,13. Ultravioletti al livello 9 e pollini nella media. Per chi andrà s ...