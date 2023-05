Presidenza del Consiglio oggi - numero 1961 - 4

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cosi' il ministro del Lavoro, Marina Calderone, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Lavoro, approvato daldei ministri l'1 maggio. Il ministro ha inoltre ricordato ...

Cosi' il ministroLavoro, Marina Calderone, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficialedecreto legge Lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri l'1 maggio. Il ministro ha inoltre ricordato ...Sono tra i punti emersi nella riunione congiuntaTavolo istituzionale e della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario allaConsiglio, Alfredo ...... anche se non in fase di progettazione avanzata, possano contribuire alla risoluzione dei problemi piu' urgenti, ed e' stata quindi avviata, su richiestaMit eMase, la ricognizione delle ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 33 | www.governo.it Governo

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa durante l’assemblea che si è svolta all’Hotel Gallia. Una volta aperta la seduta, tutti i presidenti dei va ...Dopo 33 anni, anche in Trentino si torna a festeggiare il terzo scudetto conquistato da SSC Napoli, grazie al pareggio in trasferta (1-1) ottenuto ieri sera sul difficile campo dell’Udinese. Infatti, ...