Una promessa, quella del disarmo "quasi completo" della Serbia: lo ha detto ilAleksanderin una dichiarazione alla nazione, dopo le due stragi avvenute nel paese in meno di 48 ore, la prima mercoledì in una scuola di Belgrado ad opera di uno studente; la ...A proposito della sparatoria dei giorni scorsi in una scuola di Belgrado, ilserboha annunciato che verranno aumentate le misure di sicurezza a tutela degli alunni e degli insegnanti. ' 'Assumeremo 1.200 nuovi poliziotti e ne trasferiremo altri mille vicino ...Kurti ha incontrato ilserbo Aleksandernell'ultimo di una serie di colloqui sostenuti dall'UE per normalizzare le relazioni tra i due Paesi. Il tema principale all'ordine del giorno ...

Presidente Vucic: "disarmo quasi completo" in Serbia dopo le stragi - Il Sole 24 ORE

Otto persone sono state uccise e 13 sono rimaste ferite in Serbia durante una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri vicino alla città di Mladenovac, a circa 60 chilometri a sud della capitale ...