Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023 | wild card a Ocleppo e Napolitano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Juliane Stefanosono gli ultimi due beneficiari delleper il tabellone di qualificazione degli. Nella giornata conclusiva delle prequali maschili sono andati in scena due incontri abbastanza a senso unico.ha continuato ad impressionare come già fatto nei giorni scorsi, dominando con un netto 6-3 6-0 Federico Arnaboldi. Ancora più pesante il risultato del secondo match, che ha vistoimporsi con un 6-0 6-0 ai danni del 19enne Giorgio Tabacco, il quale ha pagato la fatica accumulata nella vittoria al fotofinish sulla prima testa di serie Giovanni Fonio dopo una dura lotta. Come anticipato ieri, non ci sarà bisogno di giocare la finale, dato che l’ingresso ...

Pre-qualificazioni, si parte: programma e tabelloni Internazionali BNL d'Italia

Internazionali d’Italia, svolta wildcard: due andranno ai finalisti delle prequalificazioni. Vediamo cosa cambia rispetto le scorse edizioni.Una vigilia di buoni propositi: « Credo di poter vincere il titolo a Madrid », la fiducia per i progressi sul rosso dopo i quarti a Monte-Carlo (da campione uscente) e la finale a Barcellona. E un’usc ...