Prendeva il Reddito di cittadinanza e aveva 25mila euro per le scommesse sul conto | la truffa sulle carte tra Perugia e Napoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dichiarava di essere al verde, e per questo percepiva ildi. Ma solo perché nella dichiarazione Iseeomesso di includere ilaperto presso un sito dionline dovecaricato oltre 25 mila. Così i Carabinieri di Cannara, piccola città in provincia di, hanno potuto denunciare a piede libero una donna campana di 49anni. Tutto parte da una sospetta, che la donna residente nel Napoletano è accusata di aver portato a termine ai danni di una residente di Cannara. Frode informatica e riciclaggio sono i reati di cui è indiziata la signora che avrebbe utilizzato lebancarie di alcune vittime proprio per ricaricare ilsul sito di ...

L'istituto ha confermato che la 49enne aveva percepito ildi Cittadinanza per diversi mesi, dato che non aveva dichiarato i proventi del gioco, versati sul conto dove conservava circa 25 mila ...Un'importante fonte diper gli sceneggiatori, soprattutto a lungo termine: ciò, infatti, ... Ovviamente, come immaginabile, il contratto scaduto e non rinnovato nonin considerazione ...... tanto più che oltre alcomprende una componente patrimoniale. Così ad esempio un nucleo con un solo figlio minorenne che aveva un indicatore appena al di sotto dei 25 mila euro ne...

Prendeva il Reddito di cittadinanza e aveva 25mila euro per le ... Open

Sulla carta figurava come nullatenente, con una disponibilità finanziaria pari quasi a zero, e per questo era riuscita ad ottenere il reddito di cittadinanza. Ma nella documentazione ISEE aveva omesso ...L'accusa, quindi, è che il nuovo sistema alimenterà ancora le disuguaglianze tra le persone che hanno una pensione o un reddito da lavoro dipendente ... "chi guadagna 10mila euro non può pagare come ...