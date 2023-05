Premio Asimov | 13mila studenti in giuria per l' 8 a edizione

(Di venerdì 5 maggio 2023) Sono 13.011 glidi 320 scuole di tutta Italia chiamati a decretare il vincitore tra le sei opere finaliste del, nato nel 2016 per avvicinare i giovani alla cultura scientifica, ...

Sono 13.011 gli studenti di 320 scuole di tutta Italia chiamati a decretare il vincitore tra le sei opere finaliste del Premio Asimov, nato nel ...Studenti delle superiori coinvolti, anche a Pescara, nella recensione di libri sulla scienza, nell’ambito della ottava edizione del Premio Asimov, che ha visto la partecipazione di 320 scuole in tutto ...