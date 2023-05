Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023 | calendario | programma | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il, le date, glie latv delle Pre-degli, ina Roma dal 2 al 5 maggio. Tutto pronto per il torneo di scena al Foro Italico che assegna wild card per il Masters 1000 di Roma. Al via tanti giovani azzurri ma anche giocatori più esperti, tutti a caccia dei tanto ambiti passi per il tabellone di qualificazione. Latelevisiva del torneo è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche ...

Dalila Spiteri è in finale alledegli Internazionali BNL d'Italia 2023 . La licatese ha sconfitto Giorgia Pedone per 6 - 2 6 - 1 in quello che è stato sino ad ora il match meno sofferto del suo percorso verso l'...Questo perché Francesco Maestrelli , inizialmente beneficiario di un invito per le, ...grazie al forfait del belga Zizou Bergs e libererà quindi uno spazio per chi è impegnato nelle-...Nei quarti di finale delleagli Internazionali BNL d'Italia, Ocleppo ha superato Luca Tomasetto per 6 - 1 6 - 2 : ' Penso di aver giocato un'ottima partita, rimanendo solido e ...

ATP Roma 2023, due wild card assegnate nelle pre-qualificazioni OA Sport

Una variazione sul tema. Non ci sarà solo una wild card nelle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2023 in ambito maschile. Inizialmente, era previsto che solo il vincitore potesse con ...