(Di venerdì 5 maggio 2023) Tutti l’hanno vista, pochi l’hanno notata, quasi nessuno ne conosce il nome., o Potos, nell’accezione comune, Epipremnum aureum nella nomenclatura di Linneo. È unadalle foglie verdi con sfumature gialle, omnipresente nei condomini, uffici e abitazioni che si accontenta di poca luce e resiste a varie condizioni sfavorevoli. Assurge agli onori della cronaca perché un’azienda francese, la Neoplants, ne ha modificato geneticamente il Dna per renderla capace di assorbire le sostanze inquinanti degli ambienti chiusi. Significa che se ne abbiamo una inrespiriamo aria più pura. Potrebbe sembrare una questione da poco ma non lo è affatto. Alcuni mesi fa, un report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che l’domestico ha causato 3,2 milioni di morti nel 2020, incluse ...

... emozioni e sensazioni, annusare un fiore o anche unapuò risvegliare una parte dimenticata. ... per migliorare l'aria indoor 'Alcune piante, come la felce, ile la sansevieria aiutano a ...Secondo il Feng Shui ogniall'interno della casa ha un suo posto e una sua funzione precisa ... Come arredare con le piante secondo il Feng Shui Ilè una delle piante più versatili che ...: oltre ad essere unadalle numerose tonalità e colori, cresce in ambienti semibui e va innaffiata una volta alla settimana. Non è adatta a chi possiede animali domestici, che ...

Pothos, la pianta contro l'inquinamento in casa Panorama

Pothos, o Potos, è una pianta omnipresente nelle abitazioni. L'azienda francese Neoplants ha modificato geneticamente il Dna della pianta per renderla capace di assorbire le sostanze inquinanti degli ...10 piante per la camera da letto per riposare meglio. Un po’ di verde concilia il sonno e riduce lo stress, oltre ad abbellire la tua camera ...