Poste Italiane accelera nel primo trimestre dell' anno

(Di venerdì 5 maggio 2023)nel: il gruppo guidato dall'AD Matteo Del Fante ha infatti chiuso i primi tre mesi del 2023 con ricavi per oltre 3 miliardi di euro, realizzando un ...

Acceleranel primo trimestre dell'anno: il gruppo guidato dall'AD Matteo Del Fante ha infatti chiuso i primi tre mesi del 2023 con ricavi per oltre 3 miliardi di euro, realizzando un aumento ...Olbia .partecipa anche quest'anno, con i suoi dipendenti, al conferimento dell'onorificenza 'Stelle al Merito del Lavoro', assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La ...... inerente al bando di concorso per l'erogazione del Bonus Cicogna concesso per la nascita o l'adozione di bambini nel 2021, che siano figli di: dipendenti del GruppoSpA; dipendenti ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...