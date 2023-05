(Di venerdì 5 maggio 2023) Soha creato “Pop”, larealizzata nel rispetto degli standard di sostenibilità ambientale e sociale, capi dalla taglia XXS alla 3XL, tutti prodotti su misura e su richiesta. Una scelta etica che punta a eliminare gli sprechi ed evitare la sovrapproduzione. In quest’ottica, tutti gli scarti di tessuto vengono riciclati e riutilizzati garantendo così uno spreco zero. Punto di forza del brand è l’impegno concreto per l’ambiente che si traduce in proposte di capi riciclati realizzati con bottiglie di plastica usate e l’utilizzo di coloranti a base d’acqua, vegani, biodegradabili, non tossici e certificati OEKO TEX, per creare stampe e colori esclusivi e di tendenza. Il tema di questa estate sono i colori accesi dei gelati, freschi e decisi allo stesso tempo come il rosso ...

“Pop gelato”, la nuova linea Beachwear di So What L'Opinionista

