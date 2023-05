Pontecagnano | la Fondazione Melanoma organizza screening gratuito

Leggi su zon

(Di venerdì 5 maggio 2023) Cosa può avere in comune una spensierata giornata di shopping con l’attenzione alla prevenzione? Entrambi sono gesti d’amore. Per sé stessi, ma anche verso le persone che ci circondano. Questo è il motivo per il quale, ormai da tempo, il Maximall diha scelto di sensibilizzare i propri ospiti offrendo loro giornate digratuite per diverse tra le più frequenti patologie. Un modo per “togliersi il pensiero” e dare valore al bene più importante: la salute. Così, sabato 6 maggio in occasione della giornata nazionale di prevenzione tumorale, il mall dello shopping ospiterà gli ambulatori mobili e gli esperti della, guidata dal professor Paolo Antonio Ascierto. Chi lo vorrà potrà dunque sfruttare l’opportunità, in modo assolutamentee senza prenotazione, ...