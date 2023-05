Ponte crollato in Calabria | sprechi e lavori mai finiti | quanto è costato

(Di venerdì 5 maggio 2023) La Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari ha aperto un fascicolo di inchiesta per risalire alle eventuali responsabilità sul crollo che il 3 maggio 2023 ha coinvolto una parte del viadotto “Ortiano 2” della strada statale 177 Sila-Mare nel tratto che collega il comune di Longobucco alla costa jonica. Secondoemerso l’inclinazione di un pilone ha provocato il cedimento della campata. Solo grazie alla chiusura della strada – decisa appena un’ora prima del crollo – si sono evitate vittime. Tuttavia le immagini hanno suscitato un certo scalpore, non tanto per l’importanza dell’arteria che collega l’entroterra calabro con il mar Jonio,per la storia dell’opera. Già a novembre era stato segnalato lo stato di degrado del>La pioggia – forte ma non eccezionale – ha ingrossato il torrente Trionto sul cui ...

Calabria, il viadotto desta sospetti: la procura apre l'inchiesta La procura di Castrovillari ha aperto un ... Più che il fatto in sé, che - dopo la tragedia del Morandi a Genova - ... Una tragedia sfiorata per un pelo. Mai come in questo caso è appropriato usare una simile espressione, perché basta guardare le immagini del mercoledì sera in provincia di Cosenza, mentre nella zona si stava abbattendo una forte pioggia che aveva ingrossato il torrente sottostante, e ricostruire la tempistica della decisione ...

Di chi è la responsabilità del crollo Del progettista Del sindaco che ha approvato Di chi ha costruito Di chi non ha verificato Ma soprattutto, è saggio ...Il viadotto Ortiano 2 era stato aperto al traffico solo nel 2016, in costruzione da oltre trent’anni e mai completato. Infuriano le polemiche.