Pomezia – Incendio in un appartamento Nessun ferito

(Di venerdì 5 maggio 2023)in undi una palazzina.nella tarda serata di ieri. In via Ugo La Malfa 42 alle 22.45 di ieri la squadra operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato due aps, un’autobotte, l’autoscala, il carro degli autoproterrori più il capoturno provinciale, per spegnereal sesto piano di una palazzina.a persona è rimasta coinvolta: le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione da cui è partito l’e recato danni a quello soprastante. A seguito di quanto accaduto entrambi gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto presente il 118 e le FF.OO. (Com/Red/Dire)

Poderoso e devastantea Castel Romano. Nella zona commerciale tra Roma e, in via del Ponte di Piscina Cupa, è andato a fuoco lo store "Orizzonte" poco dopo le 22 di lunedì 30 gennaio. L'intervento dei ...Poderoso e devastantea Castel Romano. Nella zona commerciale tra Roma e, in via del Ponte di Piscina Cupa, è andato a fuoco lo store "Orizzonte" poco dopo le 22 di lunedì 30 gennaio. L'intervento dei ...

Incendio alle case popolari: evacuati i residenti, due intossicati RomaToday

L'incendio ha messo in pericolo novanta giovani ma il conducente si è accorto del guasto al motore in tempo. Sul posto polizia locale e vigili del ...Paura stamattina a Torvaianica dove ha improvvisamente preso fuoco un autobus Tpl della linea 02 che trasportava un’ottantina di studenti negli istituti superiori di Pomezia. Il ...