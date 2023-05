Politano | “Ci davano tutti per spacciati | ma è nata un’armonia vincente”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMatteo, attaccante del Napoli, ha parlato hai microfoni di DAZN dopo il pareggio con l’Udinese per 1-1 che è valso la vittoria dello Scudetto.ha dichiarato: “Giusto festeggiare con tutte queste persone, è una gioia indescrivibile per noi ma soprattutto per Napoli che aspettava da tantissimo tempo. Già dalle prime riunioni si è creato un gruppo fantastico,cima siamo un gruppo di giovani e abbiamo dato il massimo“. Il segreto della vittoria per: “L’armonia. Sapevamo di aver perso top player o uomini di spogliatoio ma ci siamo compattati. I nuovi abbiamo visto che erano bravi ragazzi, li abbiamo tirati nel mezzo e abbiamo fatto capire loro cos’era Napoli, trasformando dei giocatori in più forti ancora. ...