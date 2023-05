Poche centinaia gli street parties prenotati

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 maggio 2023) Buckingham Palace è in allarme. Nonostante le fanfare, la pompa e i cerimoniali anticipati da mesi dai media internazionali, la maggior parte dei britannici – soprattutto tra i più giovani – si dimostra piuttosto disinteressata all’Incoronazione di re Carlo. In troppi sono pronti ad ammettere che, sabato 6 maggio, non seguiranno l’evento in diretta televisiva. E gliparty, le famose feste in strada che dovrebbero celebrare la storica occasione unendo tutto il paese, non hanno raccolto i consensi sperati. Che figura ci fa il sovrano? ...