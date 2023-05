Pnrr | Italia non userà fondi per produrre armi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il"è uno strumento di investimento strategico e non un veicolo per finanziare la produzione di munizioni o armamenti" “L’non intende usare idelper”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi interpellate in merito. “L’, in coordinamento con gli alleati, sostiene l’Ucraina sul piano politico e militare. Il governo è favorevole al rafforzamento della capacità dell’industria della Difesa europea – spiegano – anche nell’ottica di una maggiore autonomia strategica della Ue. L’è favorevole ad un uso flessibile deieuropei, compresi quelli del, ma quest’ultimo è uno strumento di investimento strategico e non un veicolo per ...

Lo ha detto il commissario europeo all'Economia , Paolo Gentiloni, intervistato al convegno The State of the Union a Firenze spiegando che sulcon l'"finora non c'è nessun ritardo, ci ...'L'non intende usare i fondi delper produrre armi'. È un messaggio chiaro quello che trapela da fonti di Palazzo Chigi interpellate sulla questione emersa negli scorsi giorni. Le stesse ...Lo ha detto il commissario europeo all'Economia , Paolo Gentiloni, intervistato al convegno The State of the Union a Firenze spiegando che sulcon l'"finora non c'è nessun ritardo, ci ...

Pnrr, Gentiloni a "The State of the Union": "Buona la cooperazione tra Roma e Bruxelles" TGCOM

16.45 Pnrr,P.Chigi: non per produrre armi "L'Italia non intende usare i fondi del Pnrr per produrre armi". Così Fonti di Palazzo Chigi, riguardo alle polemiche sollevate dalle parole del Commissario U ...Fonti di Palazzo Chigi spiegano che il Pnrr "è uno strumento di investimento strategico e non un veicolo per finanziare la produzione di munizioni o armamenti" ...