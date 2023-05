Pnrr | Italia non userà fondi per produrre armi

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – “L’non intende usare idelper”. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi interpellate in merito. “L’, in coordinamento con gli alleati, sostiene l’Ucraina sul piano politico e militare. Il governo è favorevole al rafforzamento della capacità dell’industria della Difesa europea – spiegano – anche nell’ottica di una maggiore autonomia strategica della Ue. L’è favorevole ad un uso flessibile deieuropei, compresi quelli del, ma quest’ultimo è uno strumento di investimento strategico e non un veicolo per finanziare la produzione di munizioni o armamenti”. Sarà dunque questa, precisano le stesse fonti, la posizione che il governono terrà nel corso ...

Secondo il commissario europeo la giusta spesa dei fondi del dovrebbe rappresentare la ... Gentiloni ha definito "buono" il dato sul Pil dell'Italia nel primo trimestre, con una crescita dello 0,5%. Il commissario ha poi indicato che il dato sulla crescita del pil nel primo trimestre in Italia (0,5%) "è buono". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervistato al convegno The State of the Union a Firenze spiegando che sul Pnrr con l'Italia "finora non c'è nessun ritardo, ci sono dei ritardi tecnici per la richiesta".

