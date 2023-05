Play off Scudetto | Dalla Costa chiama a raccolta i tifosi della Jomi per il Pontinia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarà gara 2 di semifinaleoff a stabilire chi traSalerno eproseguirà nel cammino per raggiungere l’obiettivo finalestagione. Poco tempo per rifiatare dopo il primo impegno delle semifinali e domani, sabato 6 maggio alle ore 18.30, le salernitane saranno nuovamente in campo. La gara di mercoledì al PalaSport Marica Bianchi diha lasciato i giochi apertissimi: con il match di domani alla Palumbo che, dopo il pareggio per 26 – 26, sarà partita vera, da dentro o fuori. Conterà vincere, dunque, per onorare un campionato quasi perfetto e chiuso da prime in classifica per le atlete di Francesco Ancona. Recuperate per quanto possibile le energie spese in una gara in cui pochissime sono state le rotazioni, a causa delle condizioni non ottimali di ...

COMUNICATO STAMPA Dopo tre anni di stop, torna finalmente "Prato Comics +" l'evento sulla cultura pop della città di Prato. Giunta alla sua nona edizione, la ...per portare la mostra comeal ...... anzi altissima, la guardia nella gara esterna contro la Stella Maris, bisognosa di vincere per andare ai. Vincere per assicurarsi un post regular season in ottica promozione anche per l'...Agli atti, anche un messaggio di un calciatore del Piacenza a un calciatore della Pergolettese: "Ma li volete fare o no i" Secondo la procura, si tratterebbe però di un messaggio inviato in ...

Pallacanestro Cantù, si lavora sul mercato in vista dei playoff Sportando

Boss Luke Williams says Notts County's record-breaking campaign is no reason to make the Magpies favourites for promotion in National League play-offs.Speaking on Palace Confidential, Sarah Vine said Prince Harry would be 'a presence of Diana' at the Coronation tomorrow because he feels 'Camilla has usurped his mother' unfairly.