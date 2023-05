Pizza super furba | addio lievitazione! È pronta e filante in soli 30 minuti

Leggi su donnaup

(Di venerdì 5 maggio 2023) Hai voglia dima non hai voglia di impiegare molto tempo per prepararla? Ti sembra impossibile visti i tempi di lievitazione? Ebbene, da oggi la lievitazione dell’impasto non sarà più un problema. Qui di seguito troverai la ricetta dellaovvero unache non ha bisogno di alcuna lievitazione. Questaoltre ad esserein30sarà davvero in grado di far innamorare il palato di tutti. Realizzarla sarà semplicissimo e il sapore sarà in grado di far venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Se hai poco tempo a disposizione e non vuoi rinunciare al gusto questa è la ricetta dellache fa per te. per scoprire come fare....