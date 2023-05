Più di 200 feriti nella festa scudetto del Napoli E anche un omicidio di camorra

Leggi su agi

(Di venerdì 5 maggio 2023) La città partenopea è esplosa di gioia, ma il risveglio è macchiato di sangue. Il bilancio e i numeri raccontano un'altra faccia dei festeggiamenti:notte si è registrato un morto e più di 200arrivati negli ospedali e nei pronto soccorso. La persona deceduta si chiamava Vincenzo Cantone, aveva 26 anni. Inizialmente portato al Cardarelli è morto per le conseguenze di alcune ferite da arma da fuoco. L'uomo è ritenuto vicino al clan dei D'Amico. La cosca è in lotta per il controllo del territorio contro i De Micco e da anni si contendono il territorio. Cantone era il figlio della sorella di Anna Scarallo, moglie del boss Antonio D'Amico. Gli spari avrebbero raggiunto il giovane vicino piazza Carlo III e non si esclude possa essersi tratto di un regolamento di conti. Dopo la notizia del decesso di Vincenzo Costanzo, 26 anni, parenti del ...