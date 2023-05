Pioli | «Mese decisivo | concentrati! Fare tanti punti da qui alla fine»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) Stefanoè intervenuto in conferenza stampavigilia di Milan-Lazio. Il tecnico rossonero si sofferma sugli obiettivi del club CONCENTRATI – Questo il commento di Stefano: «Scudetto? Complimenti al Napoli, ha meritato largamente questa vittoria. Ha dimostrato di essere la più forte, complimenti a Spalletti ed al club. A vedere i festeggiamenti abbiamo ripensato alle sensazioni dello scorso anno, speriamo di ripeterci in futuro. Nelle ultime sei, dal Napoli in poi, la squadra ha dominato di più che nel campionato precedente. Ma abbiamo ottenuto solamente due vittorie e quattro pareggi. Il risultato doveva essere invertito per come abbiamo giocato e per quanto abbiamo tirato in porta. Se non abbiamo vinto è perché ci è mancato qualcosa. Io spero che domani riusciamo a dominare come nell’ultimo periodo. Ci sta mancando ...