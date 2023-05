Pininfarina | Con te partirò

(Di venerdì 5 maggio 2023) Si è aperto con un gradito e quanto mai ben augurante fuori programma l’evento di apertura, sul mare del Miglio Blu (realtà di punta in cui operano le maggiori eccellenze mondiali della nautica), della Design Boutique die De Simoni Yacht Design. Il picco di acuto dell’esclusivo opening, che ha dato ufficialmente avvio a una partnership tra due firme prestigiose dello stile italiano, è stato infatti la partecipazione, straordinaria anche in quanto inaspettata, del grande maestro Andrea Bocelli e Signora. Il tenore toscano acclamato in tutto il mondo è, in realtà, di casa in questo tratto di costa, tenendo proprio a Porto Lotti, dove la Design Boutique ha preso forma, la barca di famiglia. Con l’apertura del nuovo spazio, che rafforza la collaborazione tra le due icone del design annunciata in occasione dell’ultimo Monaco Yacht Show, ...

Acqua Lauretana sarà presentei suoi prodotti di punta, tra cui spicca l'iconica bottiglia, progettata dall'omonimo designer torinese per i migliori ristoranti del mondo. Lo stesso ......di #ItaliaElettrica Nel pomeriggio (ore 14.15) taglio del nastro per la mostra #ItaliaElettrica... La mostraa Electric Days 2023 sul design per il futuro sostenibile della mobilità Tra ...... salvo poi essere riscopertointeresse collezionistico negli ultimi tempi. La Mondial è ... non vuole ripetere lo stesso errore e ingaggia la. Nell'atelier piemontese viene riposta ...

e-Motion 300 nuova e-bike Pininfarina - Dueruote Dueruote

È salpata sulle note di “Con te partirò” la nuova, grande, avventura sui mari che ha per protagonisti Pininfarina e Fulvio De Simoni, due ambasciatori eccellenti dello stile italiano nel mondo che a P ...In occasione degli Electric Days, dal 5 al 7 maggio a Roma, si terrà la mostra di Pininfarina sul design per la mobilità del futuro e debutterà la nuova e-bike e-Motion 300 ...