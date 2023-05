Picchia la moglie perché sta sul divano con un amico | assolto dal giudice | ' Un livido non è aggressione'

Avrebbe picchiato la sua compagna , colpevole di stare sul divano insieme ad un caro amico. Il presunto violento di 28 anni, però, denunciato alla procura di Lecce , non è stato condannato dal Gup ...... non c'era giorno in cui lui non la umiliasse, accusandola di essere una cattiva madre ee ricordandole chi fosse davvero a comandare in casa. Per dimostrarlo, a volte lo straniero staccava il ...Ladel titolare è stata medicata al pronto soccorso di Scandiano e dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Picchia marito e moglie che lo scoprono a rubare: arrestato ReggioSera.it

Avrebbe picchiato la sua compagna, colpevole di stare sul divano insieme ad un caro amico. Il presunto violento di 28 anni, però, denunciato alla procura di Lecce, non è ...Un cittadino rumeno era finito a processo con l'accusa di aver picchiato, violentato e maltrattato per anni la compagna. Violenze che avvenivano spesso davanti al figlio. E nelle scorse ore è stato co ...