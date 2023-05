Picchia la compagna trovata sul divano con un amico | assolto un 28enne | «Solo un livido | reazione sopra le righe»

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 maggio 2023) Secondo la gup del Tribunale di Lecce Alessandra Serafini ladi uncheto laè stata semplicemente «poco garbata», «le, ma che si spiega nel contesto di degrado in cui i fatti sono maturati». Ilè stato quindinel processo con rito abbreviato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, dopo la denuncia lo scorso gennaio da parte della madre di suo figlio. La donna era statata daldopo che questo era tornato a casa e l’avevasulassieme a uno dei suoi più cari amici, procurandole unsul braccio. Una ferita che secondo la gup poteva anche essere frutto di ...