Phoenix Suns-Denver Nuggets stanotte in TV | canale | orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023), sabato 6 maggio alle ore 04:00, andrà in scena la sfida tra ie i, gara-3 delle semifinali deiNBA per quel che concerne la Western Conference. In gara-1, ad imporsi sono stati iper 125-107, così come anche gara-2 ha premiatocon un più equilibrato 97-87. Se vinceranno gli ospiti, dunque, si prenderanno un importante vantaggio nella corsa verso la finale di Conference. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport NBA e insu Sky Go, NOW e sulla piattaforma NBA League Pass. SportFace.

Dalla parte opposta della nazione, in Western Conference, i Denver Nuggets in gara - 2 si sono imposti suiper 97 - 87 portandosi a 2 - 0 nella serie. Boston Celtics Philadelphia 76ers ...... soprattutto dopo gara 2 contro. Nikola Jokic si prende ancora una volta i Nuggets sulle ... 2/7 il secondo) ci pensa il serbo ad affondare i, dove Booker e Durant chiudono rispettivamente ...... ma è un ultimo quarto di ottima qualità (27 - 14) a permettere ai Denver Nuggets di vincere gara - 2 contro ie di allungare sul 2 - 0 in questa serie delle semifinali della Western ...

NBA - Phoenix Suns ottimisti per il ritorno di Chris Paul in gara 3 Pianetabasket.com

Un passaggio in Colorado da dimenticare per i Phoenix Suns in questa semifinale di Conference 2022-23: sotto 2-0 contro dei Nuggets in evidente superiorità e infortunio per il ...