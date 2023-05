Phoenix Suns-Denver Nuggets stanotte in TV | canale | orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023), sabato 6 maggio alle ore 04:00, andrà in scena la sfida tra ie i, gara-3 delle semifinali deiNBA per quel che concerne la Western Conference. In gara-1, ad imporsi sono stati iper 125-107, così come anche gara-2 ha premiatocon un più equilibrato 97-87. Se vinceranno gli ospiti, dunque, si prenderanno un importante vantaggio nella corsa verso la finale di Conference. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport NBA e insu Sky Go, NOW e sulla piattaforma NBA League Pass. SportFace.

Questa notte iavranno bisogno di tutto il sostegno possibile per riaprire la serie contro i Denver Nuggets, nella quale sono sotto 0 - 2 dopo le prime due gare. Sugli spalti ci sarà anche MR. ORNG, di ...Stanotte, sabato 6 maggio alle ore 04:00, andrà in scena la sfida tra ie i Denver Nuggets , gara - 3 delle semifinali dei Playoff NBA per quel che concerne la Western Conference. In gara - 1, ad imporsi sono stati i Nuggets per 125 - 107, così come anche ...Dalla parte opposta della nazione, in Western Conference, i Denver Nuggets in gara - 2 si sono imposti suiper 97 - 87 portandosi a 2 - 0 nella serie. Boston Celtics Philadelphia 76ers ...

Phoenix Suns, Chris Paul out in gara-3 contro i Nuggets Sportando

Thompson guida i suoi alla vittoria per 127-100. Il prossimo incontro in programma è quello fra Phoenix e Denver, con Jokic e compagni avanti 2-0 nella serie ...I Phoenix Suns hanno ufficialmente escluso Chris Paul per la gara-3, come previsto, a causa di una distorsione all'inguine ...