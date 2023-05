Philadelphia 76ers-Boston Celtics stanotte in TV | canale | orario e diretta streaming NBA Playoff 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023), sabato 6 maggio alle ore 01:30, andrà in scena la sfida tra ie i, gara-3 delle semifinali deiNBA per quel che concerne la Eastern Conference. In gara-1, ad imporsi sono stati iper 119-115, mentre gara-2 ha premiato icon un più netto 121-87. Chi vincerà, dunque, si prenderà un importante vantaggio nella corsa verso la finale di Conference. La partita sarà trasmessa insulla piattaforma NBA League Pass. SportFace.

Gli highlights della vittoria 121 - 87 dei Boston Celtics suiin gara - 2 delle semifinali dell'Est: la serie ora è sull'1 - ...... reagisce prontamente nel secondo atto della serie con. Trascinati da un Brown in grande spolvero (25 punti, miglior marcatore della partita), i Celtics hanno spazzato via icon un ...Prova strepitosa dei Boston Celtics nella gara - 2 delle semifinali di Eastern Conference contro i: dopo aver perso, con lo score di 115 - 119, gara - 1, i padroni di casa si sono rifatti con gli interessi stanotte sul loro parquet, vincendo per 121 - 87 e portando la serie sull'...

