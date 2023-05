Perugia-Cagliari | Mancosu da impazzire | gol da centrocampo per il 3-0 dei sardi VIDEO

Formazioni ufficiali di(3 - 5 - 1 - 1): Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi; Olivieri, Di Carmine. A disposizione: Abibi, Gori, ...Le scelte di Castori e Ranieri in cerca di punti pesanti per sperare nella permanenza in B e nel ritorno in A Ilper sperare ancora nella salvezza, ilper proseguire nella rincorsa alla Serie A. In palio punti pesantissimi nella sfida del Curi (ore 20.30), anticipo della terz'ultima giornata di ...Commenta per primo Queste sono le formazioni ufficiali di, anticipo della 36esima giornata di Serie B:: Furlan; Rosi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Kouan, Lisi; Luperini, Olivieri.: Radunovic; Altare, ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Cagliari è in vantaggio 3-0 contro il Perugia allo Stadio Curie alla fine del primo tempo. Il Casteddu va avanti di tre reti e ipoteca i tre punti. Lapadula sblocca subito al 5' con la deviazione s ...