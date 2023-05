Perugia-Cagliari | le probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Anticipo di Serie B questa sera alle 20:30 tra. Squadre in campo per la 36esima giornata di campionato.

... Genoa 67, Bari 61, Sudtirol 54, Parma 51,51, Pisa 46, Ascoli 46, Venezia 45, Palermo 45, Modena 44, Como 43, Ternana 43, Reggina 42, Cosenza 38, Cittadella 38, Brescia 38,36, Spal ...Si inizia oggi, venerdì 5 maggio, conin diretta alle 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Come ogni lunedì, torna la rubrica "B Side" condotta da ...La formazione di Vanoli incontrerà Cosenza,e Parma, che lottano per i rispettivi obiettivi. I rosa Spal,e Brescia. Le rondinelle puntano alla salvezza, gli uomini di Ranieri ...

Sardi stasera di scena a Perugia nell'anticipo della 36ª giornata. I rossoblù ieri hanno raggiunto in classifica il Parma, penalizzato di un punto. Gli umbri cercano i punti salvezza ...Il Renato Curi si scalda per il match di stasera tra Perugia e Cagliari: saranno circa in ottomila sugli spalti dello stadio Un Renato Curi che si accende e si scalda per una gara fondamentale che val ...