PERONI TOP10 | LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELL’ANDATA DELLE SEMIFINALI PLAY-OFF

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma – La Commissione Nazionale Arbitri della FIR ha reso note leper ledi andata-off in calendario nel weekend 6-7 maggio. Si parte nel pomeriggio di sabato 6 maggio alle 16 con il match tra Colorno e Rovigo – che hanno chiuso la stagione regolare rispettivamente al quarto e primo posto – che sarà diretto da Federico Vedovelli. Domenica 7 maggio alle 16 è in calendario la seconda semifinale che metterà di fronte Valorugby e Petrarca – terza e seconda classificata nella regular season – che si affronteranno allo stadio Mirabello con direzione di gara affidata a Gnecchi. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Eleven Sports.– semifinale andata – 06.05.23 – ore 16 HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo Arb. Federico ...

Sono in vendita a partire da oggi, martedì 2 maggio, sulla piattaforma CiaoTickets.com, i biglietti per la finale deldi domenica 28 maggio (ore 21, diretta Rai 2 e Eleven Sports) allo Stadio "Sergio Lanfranchi" di Parma, la casa delle Zebre. La casa delle Zebre e della Nazionale Femminile torna ad ...... ha preso atto della volontà manifestata dalla società Rugby Calvisano di non esercitare il proprio diritto a partecipare al campionato Italiano d'Eccellenza2023/2024. L'organo di ...Rugby con ile molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...

Sarà Federico Vedovelli di Sondrio, coadiuvato dai gdl Alex Frasson di Treviso e Riccardo Angelucci di Livorno, quarto uomo Filippo Bertelli di Brescia, quinto uomo Lorenzo Imbriaco di Bologna e addet ...