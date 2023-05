Perché gli ho dato uno schiaffo Cosa dice l' aggressore di Conte

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non fosse drammatico, sarebbe ridicolo., quando un cittadino crede di poter “educare” un politico con la violenza, l'intero meccanismo della democrazia denota una stortura molto pericolosa. L'di Giuseppe, preso a schiaffi a Massa durante la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del nuovo sindaco, ha parlato con l'agenzia di stampa AdnKronos. “Ma quale sganassone, è stato unopedagogico. Da ex elettore M5S, ex militante deluso, ed ex rappresentante di lista”. Parole sfrontate, di chi non appare minimamente pentito, quelle pronunciate da Giulio Milani, l'uomo che ha alzato le mani sull'ex presidente del Consiglio. Milani, che sulla propria pagina Facebook si auto proclama come Responsabile Ufficio Stampa del Cln (Comitato di Liberazione Nazionale), ...