Perché gli ambientalisti stanno prendendo di mira le opere d’arte?

(Di venerdì 5 maggio 2023) Just Stop Oil, Extinction Rebellione il gruppo italiano Ultima generazione attaccano le, conservate in musei o esposte in mostre temporanee. Si tratta di un movimento costituito da sostenitori a favore dell’ambientalismo e l’ecologia. Un ambientalista lancia una torta contro il vetro della Giocondacontro le: ecco com’è cominciato Come riporta ‘’RaiNews’’ tutto è cominciato il 29 maggio 2022 presso il Louvre di Parigi, dove alcuni attivisti, urlando “Salviamo il Pianeta”, hanno scagliato una torta contro la celebre Gioconda di Da Vinci. L’accaduto non ha prodotto alcun danno permanente – ma non sempre è così-. Lo scorso luglio, Just Stop Oil, un gruppo ambientalista che si batte contro l’impiego di carburanti fossili, ha protestato in alcuni musei ...