Per stare insieme

(Di venerdì 5 maggio 2023) Perché cinquantamila persone hanno riempito uno stadio dove non si giocava? E perché in cinquantamila riempiranno ancora lo stadio dove si giocherà una partita che nulla vale ai fini della classifica? Perché cinquantamila persone hanno accettato di percorrere a piedi anche dieci km pur di entrare al Maradona pronti domani a ripetere il percorso? Perché da giorni, imbambolati nell’attesa, si cercano sul cellulare gol, azioni, fuochi, raduni, canti con quella lacrima che s’insinua senza vergogna in una miscellanea di ricordi o rimpianti o gioie condivise magari con chi non c’è più? Perché? . Per gioire. Per ricordare. Per piangere: è l’essenza che sfugge ai tanti che si stupiscono di una festa spontanea che nasce dalla fantasia individuale per confluire in quella di tutti, ciascuno sicuro di essere capito fino ...