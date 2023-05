(Di venerdì 5 maggio 2023) Arrivano ulteriori cambiamenti sul fronte pensione. Adesso con le nuoveci sono modifiche per quanto riguardaIl tema dellecontinua a essere uno dei più caldi nel dibattito pubblico italiano, anche per via degli anni difficili che stiamo vivendo. Le nuovela questione delle(Credits foto: Ansa) – IlovetradingCon il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, si è riaperto il discorso sulleda attuare per garantire un sistemastico più sostenibile e giusto. Gli ultimi cambiamenti legislativi potrebbero portare importanti novità sul fronte deglie delleper il calcolo della pensione. Nel resto dell’articolo, ...

Ma: nel caso in cui la famiglia del pensionato sia composta da persone che abbiano meno di 67 anni e che siano prive di disabilità, allora il limite di reddito da rispettare non sarà pari ...Una riforma del fisco con forte riduzione del carico su lavoro ee una maggiore tassazione ... sociale e digitale con particolareal Mezzogiorno e puntando sulla piena occupazione'... in particolare l'esperienza drammatica della guerra, poi pregavamo insieme con grande...dovrebbe trarre la politica di oggi dal percorso di suo padre in lotta contro vitalizi ed'...

Pensioni: attenzione le riforme travolgono tutto e assegni e regole vengono stravolti ora iLoveTrading

Torna, con l’approvazione del Decreto lavoro nel Consiglio dei ministri del Primo maggio, la pensione di cittadinanza. Ecco a quanto ammonta, quanto dura e come fare domanda per la misura di ...Con l'addio al reddito di cittadinanza e l'arrivo dell'assegno di inclusione, novità anche per la pensione di cittadinanza nel decreto Lavoro.