(Di venerdì 5 maggio 2023) È statoto per omicidio volontario a 13 anni e 4 mesi ilche il 5 giugno del 2022 uccise nella sua casa di Gambolò (Pavia) il, ma li sconterà ai domiciliari vista la sua età avanzata. Per Giovanni Vezzoli, oggi 86enne, il pubblico ministero aveva chiesto...

È stato condannato a tredici anni e quattro mesi per omicidio volontario Giovanni Vezzoli, il, oggi 86enne, che il 5 giugno 2022 nella sua casa di Gambolò (Pavia), in Lomellina, uccise con un colpo di fucile Thomas Achille Mastrandrea, 42 anni di Nicorvo (Pavia), figlio della sua ...... hanno cercato di rianimare ilin attesa dell'ambulanza. Leggi anche Ammazzata a Napoli la madre di Donato, il salumiere star di Tiktok: orrore a Pianurala madre a martellate, ...La moglie dell'80enne nel frattempo allerta i soccorsi, chiedendo aiuto al 118, ma al loro arrivo i sanitari non possono fare altro che constatare la morte del. Intanto il tempo passa e l'...

Pensionato uccide il figlio della badante: arriva la condanna Today.it

È stato condannato a tredici anni e quattro mesi per omicidio volontario Giovanni Vezzoli, il pensionato, oggi 86enne, che il 5 giugno 2022 nella sua casa di Gambolò (Pavia), ...È disponibile il trailer italiano del nuovo thriller con l’attore, in uscita nelle sale l’11 maggio ...